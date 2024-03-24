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Боксерові та шоумену Узєлкову збирають кошти на операцію — у В'ячеслава великі проблеми

24 березня 2024 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Боксерові та шоумену Узєлкову збирають кошти на операцію — у В'ячеслава великі проблеми
Колишній український боксер В'ячеслав Узєлков. Фото: facebook.com/vyacheslav.senchenko
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній боксер і відомий шоумен В'ячеслав Узєлков має великі проблеми зі здоров'ям. Зараз йому потрібна операція.

Про це повідомив колишній чемпіон світу з боксу В'ячеслав Сенченко, який знає Узєлкова зі спільної роботи у збірній України.

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За словами Сенченка, у Узєлкова виник тромб у серці, в аорті та почалася гангрена ноги. Тому його товаришу необхідна операція.

"Друзі та всі небайдужі люди, дуже прошу приєднатися до збору коштів на операцію нашому другу, боксеру, чемпіону В'ячеславу Узєлкову. Діагноз: тромб у серці, в аорті та гангрена ноги", — написав Сенченко.

Раніше Узєлкова було госпіталізовано до однієї з лікарень Києва. Спортсмен не повідомляв, які саме у нього проблеми зі здоров'ям.

4 березня Узєлков у соціальних мережах опублікував пост, в якому повідомив, що пройшов лікування під наглядом найкращих лікарів і зараз у нього все гаразд. Колишній боксер мав розпочати процес відновлення.

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операція
бокс
В'ячеслав Узелков
українські боксери

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