Боксеру и шоумену Узелкову собирают средства на операцию — у Вячеслава большие проблемы

Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков. Фото: facebook.com/vyacheslav.senchenko

У бывшего боксера и известного шоумена Вячеслава Узелкова большие проблемы со здоровьем. Сейчас ему потребуется операция.

Об этом сообщил бывший чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко, который знает Узелкова по совместной работе в сборной Украины.

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По словам Сенченко, у Узелкова возник тромб в сердце, в аорте и началась гангрена ноги. Поэтому его товарищу необходима операция.

"Друзья и все неравнодушные люди, очень прошу присоединиться к сбору средств на операцию нашему другу, боксеру, чемпиону Вячеславу Узелкову. Диагноз: тромб в сердце, в аорте и гангрена ноги", — написал Сенченко.

Ранее Узелков был госпитализирован в одну из больниц Киева. Спортсмен не сообщал о том, какие именно у него проблемы со здоровьем.

4 марта Узелков в социальных сетях опубликовал пост, в котором сообщил, что прошел лечение под присмотром лучших врачей и сейчас у него все хорошо. Бывший боксер должен был начать процесс восстановления.

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