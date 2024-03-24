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Боксеру и шоумену Узелкову собирают средства на операцию — у Вячеслава большие проблемы

24 марта 2024 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Боксеру и шоумену Узелкову собирают средства на операцию — у Вячеслава большие проблемы
Бывший украинский боксер Вячеслав Узелков. Фото: facebook.com/vyacheslav.senchenko
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У бывшего боксера и известного шоумена Вячеслава Узелкова большие проблемы со здоровьем. Сейчас ему потребуется операция.

Об этом сообщил бывший чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко, который знает Узелкова по совместной работе в сборной Украины.

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По словам Сенченко, у Узелкова возник тромб в сердце, в аорте и началась гангрена ноги. Поэтому его товарищу необходима операция.

"Друзья и все неравнодушные люди, очень прошу присоединиться к сбору средств на операцию нашему другу, боксеру, чемпиону Вячеславу Узелкову. Диагноз: тромб в сердце, в аорте и гангрена ноги", — написал Сенченко.

Ранее Узелков был госпитализирован в одну из больниц Киева. Спортсмен не сообщал о том, какие именно у него проблемы со здоровьем.

4 марта Узелков в социальных сетях опубликовал пост, в котором сообщил, что прошел лечение под присмотром лучших врачей и сейчас у него все хорошо. Бывший боксер должен был начать процесс восстановления.

Напомним, "Ливерпуль" исполнил мечту известного тренера — у него последняя стадия рака.

На турнире в Майами Калинина сенсационно выбила вторую ракетку мира Соболенко.

Умер известный украинский тренер, работавший с оккупантами после аннексии Крыма.

Мудрик уйдет из "Челси" в конце сезона — что известно.

Тренер "Черноморца" сделал первое заявление после побега в США.

операция
бокс
Вячеслав Узелков
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