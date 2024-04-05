Боксер Вячеслав Узелков перенесет тяжелую операцию на сердце - что известно

Известный спортсмен и фитнес-тренер Вячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков снова оказался в больнице. Спортсмену в ближайшие часы проведут сложную операцию на сердце.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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5 апреля у спортсмена запланирована важная операция на сердце. Сейчас Узелков находится в больнице, и ему проводят все необходимые медицинские манипуляции.

За час до операционного вмешательства он вышел на связь со своими поклонниками и сообщил, что сейчас очень нервничает в больнице. Он поблагодарил всех за поддержку и сообщил, что некоторое время будет находиться в реанимации, поэтому не будет выходить на связь.

"Вот и настал тот день, которого я ждал и боялся. Никогда не переживал, как сейчас. Очень сложная операция на сердце. Через час меня заберут в операционную. Операция, потом реанимация и если все хорошо, буду без связи, но здоров. Спасибо всем за поддержку. Друзьям за добрые слова и поддержку, врагам за то, что никогда не отдам свои силы им и до последнего буду бороться. Буду без связи и если все хорошо, то после реанимации дам ответ, есть ли жизнь дальше. Просить прощения не буду. Жизнь дала мне много уроков и испытаний, которые я постоянно преодолеваю. Вот и это я преодолею", — написал боксер.

Известный спортсмен и фитнес-тренер Вячеслав Узелков в больнице. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Поддержать известного спортсмена пришла его крестная кума, жена телеведущего СТБ Михаила Присяжнюка с дочерью.

Известный спортсмен и фитнес-тренер Вячеслав Узелков в больнице с близкими. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Напомним, мы ранее писали, что Узелков покончил со спортом и намекнул на серьезные проблемы со здоровьем. Также Арнольд Шварценеггер впервые после сложных операций показал свой кардиостимулятор.