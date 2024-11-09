Украинский боксер Узелков неожиданно скончался

Вячеслав Узелков во время тренировки. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Бывший призер чемпионатов мира и Европы по боксу Вячеслав Узелков скончался в Украине. В последние годы спортсмен испытывал проблемы со здоровьем.

О трагедии сообщил на своей странице в Facebook президент Федерации бокса в Украине Владимир Провидус.

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Вячеслав Узелков был одним из самых популярных боксеров Украины. Его карьера активно развивалась с 2004 по 2014 годы. Он неоднократно становился призеров чемпионатов Европы и мира, противостоял Бейбуту Шуменову, Томашу Адамеку, Иштвану Варге и другим известным противником.

Вячеслав Узелков во время спортивной карьеры. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Обстоятельства трагедии

Свой последний бой в профессиональном спорте Вячеслав Узелков провел в апреле 2012 года. Украинец проиграл представителю Сербии Геарду Аетовичу.

После окончания карьеры Узелков работал на телевидении, попробовал силы в политике, был успешным тренером.

Еще в 2012 году стало известно, что во время одного из поединков Узелков получил сильный удар по голове, который привел к инсульту у Вячеслава. Весной 2024 года спортсмен объявил, что перенес операцию на сердце. После этого он стал инвалидом II группы.

Обстоятельства смерти Узелкова не известны. Ему было 45 лет.

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