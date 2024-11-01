Майк Тайсон назвал пять абсолютно лучших боксеров мира

Майк Тайсон отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Известный американский боксер Майк Тайсон готовится вернуться на ринг. Бывший чемпион мира назвал коллег, которых считает лучшими представителями этого вида спорта в мире.

В рейтинге Тайсона оказались только американские боксеры, сообщает YouTube-канал "Pound 4 Pound with Kamaru & Henry".

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Майк Тайсон готовится снова выйти на ринг несмотря на то, что легендарному боксеру уже 58 лет. Бывший чемпион мира понимает, что его лучшие годы в спорте уже в прошлом. Однако он с удовольствием говорит о боксерах, которые являются звездами в современном боксе.

Дэвид Бенавидес во время шоу. Фото: instagram.com/benavidez300/

Рейтинг лучших боксеров по версии Тайсона

"Железный Майк" назвал спортсменов, которых считает лучшими в мире. В этом списке не оказалось никого, кроме представителей школы бокса США. Первое место в рейтинге занял Дэвид Бенавидес, который является чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Он еще не проиграл ни одного боя в профессиональной карьере.

Джервонта Дэвис во время тренировки. Фото: instagram.com/gervontaa/

Также в списке Майка Тайсона оказался действующий чемпион мира по версии WBA-super в легком весе Джервонта Дэвис, двукратный лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring Теренс Кроуфорд, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс и серебряный призер Олимпиады-2016 Шакур Стивенсон.

Напомним, Майк Тайсон столкнулся с серьезной проблемой накануне боя с Джейком Полом, который состоится 15 ноября в США.

А британский боксер Леннокс Льюис назвал качество, которое поможет Тайсону Фьюри победить Александра Усика в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.