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Бой Тайсона з Джейком Полом — билеты отдают почти бесплатно

31 октября 2024 18:44
Станислав Костюк - Редактор
Бой Майка Тайсона и Джейка Пола может пройти почти без зрителей
Джейк Пол и Майк Тайсон позируют для журналистов. Фото: скриншот YouTube
Станислав Костюк - Редактор

Легендарный боксер Майк Тайсон продолжает готовиться к выставочному бою с блогером Джейком Полом. Однако количество зрителей на трибунах могут неприятно удивить американских звезд. 

В продаже до сих пор осталось много билетов, сообщает MMA Mania

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Бой Майк Тайсон — Джейк Пол анонсировали больше года назад. Он состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне, США. Права на показ поединка купил известный стриминговый сервис. Организаторы боя были уверены, что продадут билеты на поединок за несколько часов. На деле ситуация оказалась другой. 

Майк Тайсон
Майк Тайсон отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Проблема с боем Тайсон — Пол 

Билеты находятся в продаже уже несколько месяцев. Интерес болельщиков к противостоянию присутствует, однако он гораздо ниже, чем ожидали участники и организаторы шоу. 

Многие любители бокса считают, что поединок получится скучным. Майку Тайсону уже 58 лет, его лучшие годы позади. Джейку Полу 27 лет, и он даже не является профессиональным боксером. По этим причинам многие болельщики не игнорируют праздник спорта. 

Дошло до того, что стоимость билетов начала снижаться. Места, за которые месяц назад пришлось бы заплатить 200 долларов, сейчас доступны по цене 40 долларов за кресло. 

Напомним, Леннокс Льюис объяснил, что поможет Тайсону Фьюри победить Александра Усика во время реванша. 

Украинский боксер Василий Ломаченко выбрал, чем будет заниматься после завершения карьеры. 

бокс спорт Джейк Пол Майк Тайсон Бой Майк Тайсон — Джейк Пол

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