Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Бій Тайсона з Джейком Полом — квитки віддають майже безкоштовно arrow

Бій Тайсона з Джейком Полом — квитки віддають майже безкоштовно

31 жовтня 2024 18:44
Станіслав Костюк - Редактор
Бій Майка Тайсона та Джейка Пола може пройти майже без глядачів
Джейк Пол та Майк Тайсон позують для журналістів. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Легендарний боксер Майк Тайсон продовжує готуватися до виставкового бою з блогером Джейком Полом. Проте кількість глядачів на трибунах може неприємно здивувати американських зірок.

У продажу досі залишилося багато квитків, повідомляє MMA Mania.

Читайте також:

Бій Майк Тайсон — Джейк Пол анонсували понад рік тому. Він відбудеться в ніч із 15 на 16 листопада в Арлінгтоні, США. Права на показ поєдинку купив відомий стрімінговий сервіс. Організатори бою були впевнені, що продадуть квитки на поєдинок за кілька годин. Насправді ситуація виявилася іншою.

Майк Тайсон
Майк Тайсон відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Проблема з боєм Тайсон — Пол

Квитки перебувають у продажу вже декілька місяців. Інтерес уболівальників до протистояння присутній, проте він набагато нижчий, ніж очікували учасники та організатори шоу.

Багато любителів боксу вважають, що поєдинок вийде нудним. Майку Тайсону вже 58 років, його найкращі роки позаду. Джейку Полу 27 років, і він навіть не професійний боксер. З цих причин багато вболівальників не ігнорують свято спорту.

Дійшло до того, що вартість квитків почала знижуватися. Місця, за які місяць тому довелося б заплатити 200 доларів, зараз доступні за ціною 40 доларів за крісло.

Нагадаємо, Леннокс Льюїс пояснив, що допоможе Тайсону Ф'юрі перемогти Олександра Усика під час реваншу.

Український боксер Василь Ломаченко обрав, чим займатиметься після завершення кар'єри.

бокс спорт Джейк Пол Майк Тайсон Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:40 Розвідниця ЗСУ пояснила, як треба змінити підхід до оборони

18:28 Одеський лікар володіє величезною будівлею у Донецьку — що відомо

18:23 Коли і для кого стане доступною відстрочка у Резерв+

18:15 На "Київміськбуд" виділять гроші з бюджету — про яку суму йдеться

18:12 Повторна ВЛК — де її можна пройти

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

18:11 Киян попередили про небезпечну погоду завтра

18:08 Україна не віддасть території РФ на вимогу Трампа, — Зеленський

17:44 У Львові адвокатку судитимуть через держзраду

17:44 На кордоні Одещини не працюють пункти пропуску — причина

17:43 РФ підтвердила західним країнам участь КНДР у війні, — Зеленський

18:40 Розвідниця ЗСУ пояснила, як треба змінити підхід до оборони

18:28 Одеський лікар володіє величезною будівлею у Донецьку — що відомо

18:23 Коли і для кого стане доступною відстрочка у Резерв+

18:15 На "Київміськбуд" виділять гроші з бюджету — про яку суму йдеться

18:12 Повторна ВЛК — де її можна пройти

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

18:11 Киян попередили про небезпечну погоду завтра

18:08 Україна не віддасть території РФ на вимогу Трампа, — Зеленський

17:44 У Львові адвокатку судитимуть через держзраду

17:44 На кордоні Одещини не працюють пункти пропуску — причина

17:43 РФ підтвердила західним країнам участь КНДР у війні, — Зеленський

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні