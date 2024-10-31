Бій Майка Тайсона та Джейка Пола може пройти майже без глядачів

Бій Тайсона з Джейком Полом — квитки віддають майже безкоштовно
Легендарний боксер Майк Тайсон продовжує готуватися до виставкового бою з блогером Джейком Полом. Проте кількість глядачів на трибунах може неприємно здивувати американських зірок.
У продажу досі залишилося багато квитків, повідомляє MMA Mania.
Бій Майк Тайсон — Джейк Пол анонсували понад рік тому. Він відбудеться в ніч із 15 на 16 листопада в Арлінгтоні, США. Права на показ поєдинку купив відомий стрімінговий сервіс. Організатори бою були впевнені, що продадуть квитки на поєдинок за кілька годин. Насправді ситуація виявилася іншою.
Проблема з боєм Тайсон — Пол
Квитки перебувають у продажу вже декілька місяців. Інтерес уболівальників до протистояння присутній, проте він набагато нижчий, ніж очікували учасники та організатори шоу.
Багато любителів боксу вважають, що поєдинок вийде нудним. Майку Тайсону вже 58 років, його найкращі роки позаду. Джейку Полу 27 років, і він навіть не професійний боксер. З цих причин багато вболівальників не ігнорують свято спорту.
Дійшло до того, що вартість квитків почала знижуватися. Місця, за які місяць тому довелося б заплатити 200 доларів, зараз доступні за ціною 40 доларів за крісло.
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