Бій Майка Тайсона та Джейка Пола може пройти майже без глядачів

Джейк Пол та Майк Тайсон позують для журналістів. Фото: скриншот YouTube

Легендарний боксер Майк Тайсон продовжує готуватися до виставкового бою з блогером Джейком Полом. Проте кількість глядачів на трибунах може неприємно здивувати американських зірок.

У продажу досі залишилося багато квитків, повідомляє MMA Mania.

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Бій Майк Тайсон — Джейк Пол анонсували понад рік тому. Він відбудеться в ніч із 15 на 16 листопада в Арлінгтоні, США. Права на показ поєдинку купив відомий стрімінговий сервіс. Організатори бою були впевнені, що продадуть квитки на поєдинок за кілька годин. Насправді ситуація виявилася іншою.

Майк Тайсон відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Проблема з боєм Тайсон — Пол

Квитки перебувають у продажу вже декілька місяців. Інтерес уболівальників до протистояння присутній, проте він набагато нижчий, ніж очікували учасники та організатори шоу.

Багато любителів боксу вважають, що поєдинок вийде нудним. Майку Тайсону вже 58 років, його найкращі роки позаду. Джейку Полу 27 років, і він навіть не професійний боксер. З цих причин багато вболівальників не ігнорують свято спорту.

Дійшло до того, що вартість квитків почала знижуватися. Місця, за які місяць тому довелося б заплатити 200 доларів, зараз доступні за ціною 40 доларів за крісло.

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