Льюїс назвав єдиний шанс на перемогу для Ф'юрі в бою з Усиком

Льюїс назвав єдиний шанс Ф'юрі перемогти Усика під час реваншу
Відомий британський боксер Леннокс Льюїс поділився прогнозом на бій Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком. Чемпіон Олімпійських ігор високо оцінює шанси перемогти свого співвітчизника.
Льюїс пояснив, що допоможе Ф'юрі перемогти українця, повідомляє Boxing Social.
Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс з нетерпінням чекає на реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Бій пройде 21 грудня у Саудівській Аравії. Українець є фаворитом за два місяці до протистояння, проте британець вважає, що "Циганський король" має шанс на перемогу.
Як Ф'юрі має провести поєдинок
Леннокс Льюїс вважає, що його співвітчизник має повністю змінити план на бій з Усиком. Ф'юрі може витримати натиск та удари від українця лише в тому випадку, якщо й сам буде більш агресивним та зосередженим.
На думку колишнього чемпіона світу, Тайсон Ф'юрі, напевно, зробив висновки з тих помилок, яких припустився в першому бою з українцем. Для британця добре, що його не вважають фаворитом напередодні реваншу. Це означає, що психологічно Тайсону буде комфортніше під час реваншу.
"Ф'юрі здатний адаптуватися до швидкості й точності Усика. Ми побачимо в реванші зовсім іншого Тайсона. Ф'юрі усвідомлює помилки, які він зробив у першому бою", — пояснив Льюїс.
Нагадаємо, Олександр Усик не приховує свою тактику на реванш із Тайсоном Ф'юрі.
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