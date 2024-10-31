Льюїс назвав єдиний шанс на перемогу для Ф'юрі в бою з Усиком

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі на пресконференції. Фото: Reuters/Matthew Childs

Відомий британський боксер Леннокс Льюїс поділився прогнозом на бій Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком. Чемпіон Олімпійських ігор високо оцінює шанси перемогти свого співвітчизника.

Льюїс пояснив, що допоможе Ф'юрі перемогти українця, повідомляє Boxing Social.

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Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс з нетерпінням чекає на реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Бій пройде 21 грудня у Саудівській Аравії. Українець є фаворитом за два місяці до протистояння, проте британець вважає, що "Циганський король" має шанс на перемогу.

Тайсон Ф'юрі відповідає на запитання. Фото: Reuters/Matthew Childs

Як Ф'юрі має провести поєдинок

Леннокс Льюїс вважає, що його співвітчизник має повністю змінити план на бій з Усиком. Ф'юрі може витримати натиск та удари від українця лише в тому випадку, якщо й сам буде більш агресивним та зосередженим.

На думку колишнього чемпіона світу, Тайсон Ф'юрі, напевно, зробив висновки з тих помилок, яких припустився в першому бою з українцем. Для британця добре, що його не вважають фаворитом напередодні реваншу. Це означає, що психологічно Тайсону буде комфортніше під час реваншу.

"Ф'юрі здатний адаптуватися до швидкості й точності Усика. Ми побачимо в реванші зовсім іншого Тайсона. Ф'юрі усвідомлює помилки, які він зробив у першому бою", — пояснив Льюїс.

Нагадаємо, Олександр Усик не приховує свою тактику на реванш із Тайсоном Ф'юрі.

А інший український боксер, Василь Ломаченко, знайшов нове заняття на тлі чуток про завершення кар'єри.