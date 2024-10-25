Усик назвав стратегію на бій реванш із Ф'юрі

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі за два місяці до бою. Фото: Reuters/Matthew Childs

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував твердження Тайсона Ф'юрі про те, що британець переможе українця нокаутом за декілька раундів.

Усик пояснив, яку стратегію вибере на реванш із Ф'юрі, повідомляє Boxing King Media.

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Тайсон Ф'юрі готується до одного з головних поєдинків у своїй кар'єрі. Британський боксер має намір повернути пояс за версією WBC, а також здобути чемпіонські титули WBA і WBO. "Циганський король" заявив, що проведе ідеальний бій та нокаутує суперника за декілька раундів.

Ф'юрі та Усик під час пресконференції. Фото: Reuters/Matthew Childs

Що Усик відповів Ф'юрі

Чинний чемпіон світу в надважкій вазі не звертає уваги на слова британського боксера. Усик не розглядає реванш як окремий поєдинок. Він заявив, що історія його протистояння з Ф'юрі продовжується.

"Це не буде зовсім новий бій. Ми вийдемо на ринг і продовжимо те, що почали. Не перший і другий раунди, а 13, 14 і так далі. Кожен покаже, на що здатний і наскільки готовий до цього. Тільки Бог знає, хто переможе", — заявив Усик.

Реванш за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі відбудеться у Саудівській Аравії 21 грудня 2024 року.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі був готовий достроково завершити кар'єру, але одна людина переконала його передумати.

У родині Тайсона Ф'юрі не впевнені, що він витримає сильні удари від українського суперника.

Олександр Усик звернувся до кандидата у президенти США Дональда Трампа з важливим проханням.