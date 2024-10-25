Усик назвал стратегию на бой реванш с Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри за два месяца до боя. Фото: Reuters/Matthew Childs

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал утверждение Тайсона Фьюри о том, что британец победит украинца нокаутом за несколько раундов.

Усик объяснил, какую стратегию выберет на реванш с Фьюри, сообщает Boxing King Media.

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Тайсон Фьюри готовится к одному из главных поединков в своей карьере. Британский боксер намерен вернуть пояс по версии WBC, а также завоевать чемпионские титулы WBA и WBO. "Цыганский король" заявил, что проведет идеальный бой и нокаутирует соперника за несколько раундов.

Фьюри и Усик во время пресс-конференции. Фото: Reuters/Matthew Childs

Что Усик ответил Фьюри

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе не обращает внимания на слова британского боксера. Усик не рассматривает реванш в качестве отдельного поединка. Он заявил, что история его противостояния с Фьюри продолжается.

"Это не будет совершенно новый бой. Мы выйдем на ринг и продолжим то, что начали. Не первый и второй раунды, а 13, 14 и так далее. Каждый покажет, на что способен и насколько готов к этому. Только Бог знает, кто победит", — заявил Усик.

Реванш за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе состоится в Саудовской Аравии 21 декабря 2024 года.

Напомним, Тайсон Фьюри был готов досрочно завершить карьеру, но один человек убедил его передумать.

В семье Тайсона Фьюри не уверены, что он выдержит мощные удары от украинского соперника.

Александр Усик обратился к кандидату в президенты США Дональду Трампу с важной просьбой.