Усик попросил Трампа помочь вернуть домой защитников Азовстали

Александр Усик во время пресс-конференции. Фото: Reuters/Matthew Childs

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик задал вопрос одному из самых известных американских блогеров. Спортсмен попросил задать важный вопрос Дональду Трампу.

Усик напомнил миру о том, что защитники "Азовстали" до сих пор находятся в российском плену, сообщает аккаунт боксера в соцсети X.

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Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC, WBO в сверхтяжелом весе Александр Усик обратился к блогеру Джо Рогану, который пригласил на один из своих подкастов кандидата в президенты США Дональда Трампа. Украинец попросил напомнить политику об одной из трагедий войны, которую Россия начала в соседнем государстве.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

Что написал Усик

Дональд Трамп неоднократно повторя, что у него есть влияние на президента России Владимира Путина. Александр Усик считает, что американский политик мог бы воспользоваться этим влиянием, чтобы вернуть домой пленных защитников Украины.

"Если господин президент так уверен в своем влиянии на Путина, не мог бы он немедленно помочь освободить защитников "Азовстали" и всех украинцев из российского плена?" — написал Усик.

Боксер добавил, что нельзя медлить в этом вопросе, поскольку многие украинцы находятся в плену больше двух лет. Также Усик добавил хэштег FreeAzovstalDefenders.

Напомним, Тайсон Фьюри рассказал, как чуть не завершил профессиональную карьеру в боксе, но передумал благодаря мудрому совету.

А бывший чемпион мира Майк Тайсон назвал боксера, который может провести всю карьеру без поражений.