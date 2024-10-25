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Усик звернувся до Трампа із закликом — про що попросив

25 жовтня 2024 11:19
Станіслав Костюк - Редактор
Усик попросив Трампа допомогти повернути додому захисників Азовсталі
Олександр Усик під час пресконференції. Фото: Reuters/Matthew Childs
Станіслав Костюк - Редактор

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик поставив питання одному з найвідоміших американських блогерів. Спортсмен попросив поставити важливе питання Дональду Трампу.

Усик нагадав світові про те, що захисники "Азовсталі" досі перебувають у російському полоні, повідомляє аккаунт боксера у соцмережі X.

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Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO у надважкій вазі Олександр Усік звернувся до блогера Джо Рогана, який запросив на один зі своїх подкастів кандидата в президенти США Дональда Трампа. Українець попросив нагадати політику про одну з трагедій війни, яку Росія розпочала у сусідній державі.

Дональд Трамп
Дональд Трамп під час виборчої кампанії. Фото: Reuters/Eloisa Lopez

Що написав Усик

Дональд Трамп неодноразово повторюючи, що має вплив на президента Росії Володимира Путіна. Олександр Усик вважає, що американський політик міг би скористатися цим впливом, щоб повернути додому полонених захисників України.

"Якщо пан президент так упевнений у своєму впливі на Путіна, чи не міг би він негайно допомогти звільнити захисників "Азовсталі" та всіх українців з російського полону?" — написав Усик.

Боксер додав, що не можна зволікати з цього питання, оскільки багато українців перебувають у полоні понад два роки. Також Усик додав хештег FreeAzovstalDefenders.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі розповів, як мало не завершив професійну кар'єру в боксі, але передумав завдяки мудрій пораді.

А колишній чемпіон світу Майк Тайсон назвав боксера, котрий може провести всю кар'єру без поразок.

бокс Дональд Трамп спорт війна Азовсталь Олександр Усик

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