Шейн Фьюри объяснил, как Усик может победить Тайсона

Тайсон Фьюри на пресс-конференции. Фото: Reuters/Matthew Childs

Родной брат Тайсона Фьюри сделал неожиданное заявление за несколько месяцев до боя британца с Александром Усиком. Шейн Фьюри усомнился в том, что "Цыганский король" выдержит натиск украинца.

Брат Фьюри рассказал, чего опасается перед реваншем боксеров, сообщает Boxing News.

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Тайсон Фьюри и Александр Усик. Фото: Reuters/Matthew Childs

Что грозит британскому боксеру

Шейн Фьюри всерьез опасается того, что его брат снова не выдержит удары в исполнении Александра Усика. В первом поединке этих соперников Тайсон несколько раз падал, его отправили в нокдаун.

Шейн (слева) и Тайсон Фьюри. Фото: x.com/Shane_Fury/

Брат британского боксера считает, что челюсть "Цыганского короля" может снова подвести боксера после натиска со стороны украинского соперника. При этом Шейн уверен, что бой завершится досрочно. Эксперт не знает, кто победит, но уверен, что это будет достойный боксер.

"Когда ты пропускаешь удар от парня, который весит больше 100 кг, это всегда очен тяжело выдержать. Необходимо быть выносливым и обладать навыками высокого уровня, чтобы выстоять. Но лучше не пропускать такие удары", — заявил Шейн Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри был готов завершить профессиональную карьеру, но один близкий человек убедил британца продолжать выступать.

Александр Усик обратился к Дональду Трампу с просьбой поспособствовать возвращению домой украинских военнопленных.