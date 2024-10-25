Шейн Ф'юрі пояснив, як Усик може перемогти Тайсона

Тайсон Ф'юрі на пресконференції. Фото: Reuters/Matthew Childs

Рідний брат Тайсона Ф'юрі зробив несподівану заяву за декілька місяців до бою британця з Олександром Усиком. Шейн Ф'юрі засумнівався, що "Циганський король" витримає натиск українця.

Брат Ф'юрі розповів, чого побоюється перед реваншем боксерів, повідомляє Boxing News.

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Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Фото: Reuters/Matthew Childs

Що загрожує британському боксеру

Шейн Ф'юрі всерйоз побоюється, що його брат знову не витримає удари у виконанні Олександра Усика. У першому поєдинку цих суперників Тайсон декілька разів падав, його відправили до нокдауну.

Шейн (ліворуч) та Тайсон Ф'юрі. Фото: x.com/Shane_Fury/

Брат британського боксера вважає, що щелепа "Циганського короля" може знову підвести боксера після натиску українського суперника. При цьому Шейн упевнений, що бій завершиться достроково. Експерт не знає, хто переможе, але впевнений, що це буде гідний боксер.

"Коли ти пропускаєш удар від хлопця, який важить понад 100 кг, це завжди дуже важко витримати. Необхідно бути витривалим і мати навички високого рівня, щоб вистояти. Але краще не пропускати такі удари", — заявив Шейн Ф'юрі.

Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі був готовий завершити професійну кар'єру, але одна близька людина переконала британця продовжувати виступати.

Олександр Усик звернувся до Дональда Трампа з проханням сприяти поверненню додому українських військовополонених.