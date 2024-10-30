Ломаченко вирішив, що робитиме після завершення кар'єри у боксі

Василь Ломаченко під час виходу на ринг. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Відомий український боксер Василь Ломаченко більше ніж рік не анонсував нових поєдинків. Олімпійський чемпіон може завершити професійну кар'єру

Менеджер спортсмена Егіс Клімас розповів, чим його підопічний займатиметься після відходу з боксу, повідомляє Boxing Scene.

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Василь Ломаченко не має часу для проведення нових боксерських поєдинків. Багатьох уболівальників цікавить, куди зник колишній чемпіон, який не любить розповідати про своє особисте життя. Менеджер боксера пояснив, чим зараз займається його клієнт.

Василь Ломаченко перед боєм. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Що робить Ломаченко

Егіс Клімас нагадав, що в перші дні повномасштабної військової інтервенції росіян Василь Ломаченко приєднався до підрозділу територіальної оборони України. За словами менеджера, у боксера залишилися обов'язки перед ЗСУ, які Ломаченко зараз виконує.

Клімас зізнався, що весь вільний час Ломаченко прагне проводити разом із сім'єю. Він намагається частіше бути вдома, знаходить моральний спокій у прогулянках на природі та походах на рибалку.

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