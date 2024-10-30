Ломаченко решил, что будет делать после ухода из бокса

Василий Ломаченко во время выхода на ринг. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Известный украинский боксер Василий Ломаченко больше года не анонсировал новых поединков. Олимпийский чемпион может завершить профессиональную карьеру.

Менеджер спортсмена Эгис Климас рассказал, чем его подопечный будет заниматься после ухода из бокса, сообщает Boxing Scene.

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У Василия Ломаченко нет времени для проведения новых боксерских поединков. Многих болельщиков интересует, куда пропал бывший чемпион, который не любит рассказывать о своей личной жизни. Менеджер боксера объяснил, чем сейчас занимается его клиент.

Василий Ломаченко перед боем. Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy/

Что делает Ломаченко

Эгис Климас напомнил о том, что в первые дни полномасштабной военной интервенции россиян Василий Ломаченко присоединился к подразделению территориальной обороны Украины. По словам менеджера, у боксера остались обязанности перед ВСУ, которые Ломаченко сейчас выполняет.

Климас признался, что все свободное время Ломаченко стремится проводить вместе с семьей. Он старается чаще быть дома, находит моральный покой в прогулках на природе и походах на рыбалку.

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