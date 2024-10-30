Яремчуком недовольны в Греции и могут отдать украинца в аренду

Роман Яремчук в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Тренерский штаб греческого "Олимпиакоса" недоволен игрой форварда сборной Украины Романа Яремчука. Футболист может потерять место в стартовом составе своей команды.

Яремчук столкнулся с ультиматумом в греческой команде, сообщает eKathimerini.

Читайте также:

Роман Яремчук перешел в "Олимпиакос" из бельгийского "Брюгге" летом 2024 года за два миллиона евро. Форвард сборной Украины подписал с греческим клубом контракт на четыре года. От игрока ждали, что он сможет стать одним из лидеров команды.

Роман Яремчук на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ультиматум для Яремчука

За восемь матчей в составе "Олимпиакоса" украинский футболист забил всего один гол. Главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар недоволен игрой Романа Яремчука. Футболист до сих пор не наладил взаимодействие с партнерами по "Олимпиакосу".

Мендилибар считает, что Яремчук даже на тренировках тратит недостаточно сил. Тренер уже сообщил, что готов посадить украинца на скамейку запасных, если он продолжит выступать на том же уровне. Если ничего в игре Яремчука не изменится, то зимой его могут отдать в аренду в другой клуб.

Ближайшим соперником "Олимпиакоса" станет "Калитея". Матч Кубка Греции состоится вечером 30 октября.

Напомним, донецкий "Шахтер" нашел замену главному тренеру команды Марино Пушичу.

Лидер мюнхенской "Баварии" Харри Кейн раскритиковал форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Криштиану Роналду бурно отреагировал на неожиданное поражение "Аль-Насра" на ранней стадии Кубка Саудовской Аравии.