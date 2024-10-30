Яремчуком незадоволені у Греції та можуть віддати українця в оренду

Роман Яремчук у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Тренерський штаб грецького "Олімпіакоса" незадоволений грою форварда збірної України Романа Яремчука. Футболіст може втратити місце у стартовому складі своєї команди.

Яремчук зіткнувся з ультиматумом у грецькій команді, повідомляє eKathimerini.

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Роман Яремчук перейшов до "Олімпіакоса" з бельгійського "Брюгге" влітку 2024 року за два мільйони євро. Форвард збірної України підписав із грецьким клубом контракт на чотири роки. Від гравця чекали, що він зможе стати одним із лідерів команди.

Роман Яремчук під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ультиматум для Яремчука

За вісім матчів у складі "Олімпіакосу" український футболіст забив лише один гол. Головний тренер команди Хосе Луїс Менділібар незадоволений грою Романа Яремчука. Футболіст досі не налагодив взаємодії з партнерами з "Олімпіакосу".

Менділібар вважає, що Яремчук навіть на тренуваннях витрачає недостатньо сил. Тренер уже повідомив, що готовий посадити українця на лаву запасних, якщо він продовжуватиме виступати на тому ж рівні. Якщо нічого у грі Яремчука не зміниться, то взимку його можуть віддати в оренду до іншого клубу.

Найближчим суперником "Олімпіакосу" стане "Калітея". Матч Кубка Греції відбудеться увечері 30 жовтня.

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