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Льюис назвал единственный шанс Фьюри победить Усика в реванше

31 октября 2024 12:16
Станислав Костюк - Редактор
Льюис назвал единственный шанс на победу для Фьюри в бою с Усиком
Александр Усик и Тайсон Фьюри на пресс-конференции. Фото: Reuters/Matthew Childs
Станислав Костюк - Редактор

Известный британский боксер Леннокс Льюис поделился прогнозом на бой Тайсона Фьюри с Алексанром Усиком. Чемпион Олимпийских игр высоко оценивает шансы на победу своего соотечественника.

Льюис объяснил, что поможет Фьюри победить украинца, сообщает Boxing Social.

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Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис с нетерпением ждет реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Бой пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии. Украинец является фаворитом за два месяца до противостояния, однако британец считает, что у "Цыганского короля" есть шанс на победу.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Matthew Childs

Как Фьюри должен провести поединок 

Леннокс Льюис считает, что его соотечественник должен полностью изменить план на бой с Усиком. Фьюри может выдержать напор и удары от украинца только в том случае, если и сам будет более агрессивным и сосредоточенным. 

По мнению бывшего чемпиона мира, Тайсон Фьюри наверняка сделал выводы из тех ошибок, которые допустил в первом бою с украинцем. Для британца хорошо, что его не считают фаворитом накануне реванша. Это означает, что психологически Тайсону будет более комфортно во время реванша. 

"Фьюри способен адаптироваться к скорости и точности Усика. Мы увидим в реванше совсем другого Тайсона. Фьюри осознает ошибки, которые он совершил в первом бою", — объяснил Льюис.

Напомним, Александр Усик не скрывает свой тактику на реванш с Тайсоном Фьюри. 

А другой украинский боксер, Василий Ломаченко, нашел новое занятие на фоне слухов о завершении карьеры. 

бокс Леннокс Льюис Бой Усик — Фьюрі спорт Тайсон Фьюри Александр Усик

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