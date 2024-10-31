Льюис назвал единственный шанс на победу для Фьюри в бою с Усиком

Александр Усик и Тайсон Фьюри на пресс-конференции. Фото: Reuters/Matthew Childs

Известный британский боксер Леннокс Льюис поделился прогнозом на бой Тайсона Фьюри с Алексанром Усиком. Чемпион Олимпийских игр высоко оценивает шансы на победу своего соотечественника.

Льюис объяснил, что поможет Фьюри победить украинца, сообщает Boxing Social.

Читайте также:

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис с нетерпением ждет реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Бой пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии. Украинец является фаворитом за два месяца до противостояния, однако британец считает, что у "Цыганского короля" есть шанс на победу.

Тайсон Фьюри отвечает на вопросы. Фото: Reuters/Matthew Childs

Как Фьюри должен провести поединок

Леннокс Льюис считает, что его соотечественник должен полностью изменить план на бой с Усиком. Фьюри может выдержать напор и удары от украинца только в том случае, если и сам будет более агрессивным и сосредоточенным.

По мнению бывшего чемпиона мира, Тайсон Фьюри наверняка сделал выводы из тех ошибок, которые допустил в первом бою с украинцем. Для британца хорошо, что его не считают фаворитом накануне реванша. Это означает, что психологически Тайсону будет более комфортно во время реванша.

"Фьюри способен адаптироваться к скорости и точности Усика. Мы увидим в реванше совсем другого Тайсона. Фьюри осознает ошибки, которые он совершил в первом бою", — объяснил Льюис.

Напомним, Александр Усик не скрывает свой тактику на реванш с Тайсоном Фьюри.

А другой украинский боксер, Василий Ломаченко, нашел новое занятие на фоне слухов о завершении карьеры.