Майк Тайсон назвав п'ять абсолютно найкращих боксерів світу

Майк Тайсон відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Відомий американський боксер Майк Тайсон готується повернутись на ринг. Колишній чемпіон світу назвав колег, яких вважає найкращими представниками цього виду спорту у світі.

У рейтингу Тайсона опинилися тільки американські боксери, повідомляє YouTube-канал "Pound 4 Pound with Kamaru & Henry".

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Майк Тайсон готується знову вийти на ринг попри те, що легендарному боксерові вже 58 років. Колишній чемпіон світу розуміє, що його найкращі роки у спорті вже у минулому. Однак він із задоволенням говорить про боксерів, які є зірками у сучасному боксі.

Девід Бенавідес під час шоу. Фото: instagram.com/benavidez300/

Рейтинг найкращих боксерів за версією Тайсона

"Залізний Майк" назвав спортсменів, яких вважає найкращими у світі. У цьому списку не було нікого, окрім представників школи боксу США. Перше місце в рейтингу посів Девід Бенавідес, який є чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Він ще не програв жодного бою у професійній кар'єрі.

Джервонта Девіс під час тренування. Фото: instagram.com/gervontaa/

Також у списку Майка Тайсона опинився чинний чемпіон світу за версією WBA-super у легкій вазі Джервонта Девіс, дворазовий найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring Теренс Кроуфорд, колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBC та WBA у напівсередній вазі Спенс та срібний призер Олімпіади-2016 Шакур Стівенсон.

Нагадаємо, Майк Тайсон зіштовхнувся із серйозною проблемою напередодні бою з Джейком Полом, який відбудеться 15 листопада у США.

А британський боксер Леннокс Льюїс назвав якість, яка допоможе Тайсону Ф'юрі перемогти Олександра Усика в реванші за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.