Турки Аль аш-Шейх купил у Де Ла Хойи легендарный боксерский журнал The Ring

Александр Усик со своими титулами, среди которых пояс The Ring. Фото: instagram.com/usykaa/

Саудовская Аравия продолжает инвестировать огромные средства в профессиональный бокс. Очередной сделкой главы Генерального управления страны Турки Аль аш-Шейха стало приобретение журнала The Ring.

Об этой сделке Аль аш-Шейх сообщил в социальных сетях.

Читайте также:

Турки Аль аш-Шейх купил The Ring. Фото: скриншот

Саудовская Аравия увеличила влияние на бокс

Издание The Ring является самым авторитетным в мире бокса. Оно начало издаваться с 1922 года и с тех пор доросли до уровня, когда у лучших боксеров в мире есть чемпионские пояса по версии The Ring.

Например, в супертяжелом весе таким титулом владеет украинский боксер Александр Усик.

До Аль аш-Шейха владельцем журнала с 2017 года был легендарный в прошлом боксер и один из самых больших промоутеров современности Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, Киллиан Мбаппе считает, что в "Реале" тренерский штаб виновен в том, что он не может сыграть.

Наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола рассматривается на должность главного парижского тренера "ПСЖ".

Тренер "Шахтера" Марино Пушич назвал лучших футболистов в матче с "Янг Бойз".