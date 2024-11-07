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Саудівська Аравія купила найавторитетніше видання про бокс

7 листопада 2024 21:07
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Турки Аль аш-Шейх купив у Де Ла Хойї легендарний боксерський журнал The Ring
Олександр Усик зі своїми титулами, серед яких пояс The Ring. Фото: instagram.com/usykaa/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Саудівська Аравія продовжує інвестувати величезні кошти у професійний бокс. Черговою угодою глави Генерального управління країни Туркі Аль аш-Шейха стало придбання журналу The Ring.

Про цю угоду Аль аш-Шейх повідомив у соціальних мережах.

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Видання The Ring є найавторитетнішим у світі боксу. Воно почало видаватися з 1922 року і з того часу виросли до рівня, коли кращі боксери у світі мають чемпіонські пояси за версією The Ring.

Наприклад, у надважкій вазі таким титулом володіє український боксер Олександр Усик.

До Аль аш-Шейха власником журналу з 2017 року був легендарний у минулому боксер та один із найбільших промоутерів сучасності Оскар Де Ла Хойя.

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Саудівська Аравія бокс суперважка вага українські боксери Олександр Усик професійний бокс

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