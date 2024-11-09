Сын боксера Узелкова отреагировал на внезапную смерть отца

Вячеслав Узелков с сыном Робертом. Фото: соцсети

Бывший призер чемпионатов мира и Европы по боксу Вячеслав Узелков неожиданно скончался в возрасте 45 лет. Его 15-летний сын Роберт прокомментировал смерть отца.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram в субботу, 9 ноября.

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"Вячеслав Узелков умер сегодня. Какие бы ни были у нас отношения, все равно больно и неприятно", — говорится в его сторис.

В то же время, парень не раскрыл причины смерти. Ранее он отмечал, что отец не участвует в его воспитании, долгое время они не поддерживали связь.

Скриншот сторис

Напомним, этой весной спортсмен сообщил, что перенес операцию на сердце. После этого он стал инвалидом II группы.

Также бывшая супруга Узелкова Марина Боржемская вышла на связь после трагического известия о смерти спортсмена.