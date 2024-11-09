Виталий Кличко высказался о смерти Вячеслава Узелкова

Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Городской глава Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко отреагировал на смерть бывшего боксера и шоумена Вячеслава Узелкова. Известного спортсмена не стало 9 ноября.

Свою реакцию по бывшему подопечному Кличко оставил в Телеграме.

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Что Кличко написал об Узелкове

По словам Кличко, Узелков, который был чемпионом WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе, был искренним человеком и талантливым боксером.

Мэр Киева напомним, что профессионального бокса Вячеслав был призером на чемпионатах мира и Европы, а после перехода в профи выиграл 30 боев, 19 досрочно.

К тому же в профессионалах Узелков боксировал под сводами промоутерской компании K2 братьев Кличко.

"Вячеслав Узелков умер молодым, пережив сложные моменты. Искренние соболезнования близким и друзьям. Светлая память Вячеславу", — написал Кличко.

Отметим, что о смерти Узелкова сообщил бывший народный депутат и экс-глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус, который, как и Узелков, также из Винницы.

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