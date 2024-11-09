Ребров назвал ошибку Шовковского при организации игры Динамо

Александр Шовковский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проанализировал выступление киевского "Динамо" в Лиге Европы. Специалист назвал ошибку Александра Шовковского, которая повлияла на результат поединка с "Ференцварошем".

Ребров объяснил, почему не стоит критиковать киевскую команду, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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В четвертом туре основного этапа Лиги Европы "Динамо" проиграло в номинально домашнем "Ференцварошу" со счетом 0:4. Практически с самого начала поединка украинская команда противостояла сопернику в меньшинстве, однако до перерыва создала несколько неплохих моментов у чужих ворот.

Сергей Ребров (справа) и его помощник Висенте Гомес. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Что Ребров сказал об игре "Динамо"

Сергей Ребров в прошлом работал главным тренером и "Динамо", и "Ференцвароша". Ему хорошо знакомы обе команды. Специалист отметил, что удаление Дубинчака повлияло на игру киевлян, подопечным Шовковского пришлось менять план на поединок.

"Я очень давно знаю Шовковского, мы вместе играли за "Динамо". В матче с "Ференцварошем" он хотел, чтобы киевская команда продемонстрировала атакующий футбол, набрала первые очки в Лиге Европы. Однако им пришлось действовать вдесятером, а в еврокубках такое испытание всегда является сложным", — объяснил Ребров.

Тренер сборной Украины был удивлен тому, что даже в меньшинстве "Динамо" могло забить гол сопернику. Однако во втором тайме "Ференцварош" улучшил собственную игру, а после первого гола в ворота Бущана венгерские футболист получили психологическое преимущество.

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