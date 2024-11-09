Ребров назвав помилку Шовковського під час організації гри Динамо

Олександр Шовковський перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер збірної України Сергій Ребров проаналізував виступ київського "Динамо" у Лізі Європи. Фахівець назвав помилку Олександра Шовковського, яка вплинула на результат поєдинку із "Ференцварошем".

Ребров пояснив, чому не варто критикувати київську команду, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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У четвертому турі основного етапу Ліги Європи "Динамо" програло у номінально домашньому "Ференцварошу" з рахунком 0:4. Практично від початку поєдинку українська команда протистояла супернику в меншості, проте до перерви створила декілька непоганих моментів біля чужих воріт.

Сергій Ребров (праворуч) та його помічник Вісенте Гомес. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Що Ребров сказав про гру "Динамо"

Сергій Ребров у минулому працював головним тренером і "Динамо", і "Ференцвароша". Йому добре знайомі обидві команди. Фахівець зазначив, що вилучення Дубінчака вплинуло на гру киян, підопічним Шовковського довелося змінювати план на поєдинок.

"Я дуже давно знаю Шовковського, ми разом грали за "Динамо". У матчі з "Ференцварошем" він хотів, щоб київська команда продемонструвала атакуючий футбол, набрала перші очки у Лізі Європи. Однак їм довелося діяти вдесятьох, а в єврокубках таке випробування завжди є складним", — пояснив Ребров.

Тренер збірної України був здивований, що навіть у меншості "Динамо" могло забити гол супернику. Однак у другому таймі "Ференцварош" покращив власну гру, а після першого гола у ворота Бущана угорські футболісти отримали психологічну перевагу.

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