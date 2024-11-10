Смерть Узелкова — известно, где и когда пройдут похороны боксера

Вячеслав Узелков во время съемок для телевидения. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Известный украинский спортсмен Вячеслав Узелков неожиданно скончался на этой неделе. Родные, близкие, друзья и поклонники таланта бывшего боксера смогут с ним проститься в ближайший понедельник.

Стало известно, где состоится церемония прощания с Узелковым, сообщает на своей странице в Facebook "Ukrainian Boxing Federation".

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В субботу, 9 ноября, стало известно о смерти бывшего профессионального боксера, известного тренера и телеведущего Вячеслава Узелкова. Обстоятельства трагедии до сих пор остаются неизвестными.

Вячеслав Узелков в спортивном зале. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Прощание с Узелковым

Украинцы смогут отдать последнюю дань уважения спортсмену в понедельник, 11 ноября, в Виннице, где в последние годы жил Вячеслав. Прощание с Узелковым состоится в 9:00 в центре ритуальных услуг "Реквием".

Проблемы Вячеслава Узелкова со здоровьем начались еще в 2012 году после травмы во время одного из боксерских боев. Спортсмен пережил инсульт в 33 года. В конце марта 2024 года у Вячеслава диагностировали тромб в сердце и аорте, он страдал от гангрены ноги. Узелков пережил операцию, стал инвалидом II группы и находился на реабилитации.

Напомним, бывшая жена и сын Узелкова отреагировали на новость о смерти спортсмена.

Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко сделал заявление по поводу неожиданной смерти Вячеслава Узелкова.