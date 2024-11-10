Конфликт в Ингульце: футболистам выплатили минимальные зарплаты

Поворознюк перевел пятерых игроков Ингульца на минималку
В "Ингульце" с Петровым ухудшилась ситуация для футболистов, которых главный тренер Василий Кобин перевел в молодежную команду. За игроков также взялся президент клуба Александр Поворознюк.
По информации Телеграмм-канала "ТаТоТаке", футболистам за октябрь выплатили минимальную зарплату.
Сколько заплатили футболистам "Ингульца"
Ранее "Ингулец" перевел в дубль Александра Козака, Сергея Петько, Юрия Козыренко, Артема Ситала, Максима Мельничука и Ярослава Богунова. Последний потом покинул команду.
По информации источника, за последний месяц команде выплатили половину зарплаты, а игрокам, которых Кобин перевел в U-19, заплатили по семь тысяч гривен.
Источник отметил, что клуб ничего не нарушил, поскольку у игроков подписаны официальные контракты на эту сумму, а остальные они получают в качестве бонусов.
Отметим, что в конце прошлого сезона, когда команда была еще в Первой лиге, Поворознюк предложил ключевым игрокам продлить контракты на имеющихся у них условиях.
Футболисты в ответ попросили улучшить условия для УПЛ. С этого момента договориться не удалось.
Напомним, ранее в медиалиге клуб Артема Милевского стал жертвой избиения блогера из "RUH".
Также стало известно, где и когда в Виннице пройдут похороны бывшего украинского боксера Вячеслава Узелкова.
Читайте Новини.LIVE!