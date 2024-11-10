Конфликт в Ингульце: футболистам выплатили минимальные зарплаты

Александр Поворознюк. Фото: скриншот

В "Ингульце" с Петровым ухудшилась ситуация для футболистов, которых главный тренер Василий Кобин перевел в молодежную команду. За игроков также взялся президент клуба Александр Поворознюк.

По информации Телеграмм-канала "ТаТоТаке", футболистам за октябрь выплатили минимальную зарплату.

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Сколько заплатили футболистам "Ингульца"

Ранее "Ингулец" перевел в дубль Александра Козака, Сергея Петько, Юрия Козыренко, Артема Ситала, Максима Мельничука и Ярослава Богунова. Последний потом покинул команду.

По информации источника, за последний месяц команде выплатили половину зарплаты, а игрокам, которых Кобин перевел в U-19, заплатили по семь тысяч гривен.

Источник отметил, что клуб ничего не нарушил, поскольку у игроков подписаны официальные контракты на эту сумму, а остальные они получают в качестве бонусов.

Отметим, что в конце прошлого сезона, когда команда была еще в Первой лиге, Поворознюк предложил ключевым игрокам продлить контракты на имеющихся у них условиях.

Футболисты в ответ попросили улучшить условия для УПЛ. С этого момента договориться не удалось.

Напомним, ранее в медиалиге клуб Артема Милевского стал жертвой избиения блогера из "RUH".

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