Шовковского в Динамо может заменить известный иностранный тренер

Александр Шовковский перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" одержало важную победу над "Полесьем" и вернулось на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Однако в клубе могут произойти серьезные изменения.

Александр Шовковский может досрочно покинуть свой пост, сообщает Marca.

Читайте также:

"Динамо" опережает "Александрию" в турнирной таблице УПЛ только благодаря дополнительным показателям. Киевская команда ведет борьбу за чемпионский титул, а вот на международной арене дела у "бело-синих" обстоят намного хуже.

Александр Шовковский во время матча Лиги Европы. Фото: пресс-служба "Динамо"

В четырех матчах Лиги Европы "Динамо" не набрало ни одного балла, футболисты столичной команды не забили ни одного гола. Шансы на выход в плей-офф у команды Шовковского еще сохраняются, но не исключено, что тренерский штаб "бело-синих" сделает ставку на чемпионат Украины.

Кто может заменить Шовковского

Нынешний тренер "Динамо" возглавил команду после досрочной отставки Мирчи Луческу год назад. Согласно версии испанских журналистов, если Александр Шовковский не сможет привести киевскую команду к чемпионскому титулу, его контракт с клубом не будет продлен.

Унаи Мельгоса руководит тренировкой. Фото: УАФ

Главным претендентом на пост наставника "Динамо" является испанский специалист Унаи Мельгоса, который работает тренером в молодежной сборной Украины. Недавно он вывел команду на Евро-2025. В УАФ и в "Динамо" эту информацию не комментируют.

Напомним, несколько футболистов ФК "Ингулец" были переведены на минимальную зарплату.

Матч команды Артема Милевского завершился дракой и серьезной травмой одного из ее участников.