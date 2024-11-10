Победа Динамо над Полесьем в 13 туре Украинской премьер-лиги

Матч "Динамо" — "Полесье". Фото: "Динамо"

В Украинской премьер-лиге завершился 13-й тур. В последнем матче "Динамо" сыграло с "Полесьем".

Матч завершился победой киевлян со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Киевляне еще в четверг играли в Лиге Европы против "Ференцвароша" (0:4), а затем у них была сложная поездка в Киев. Очевидно, что подготовки к матчу у хозяев не было, как и физической готовности на второй тайм. Поэтому необходимо было все решить в первые 45 минут.

"Динамо" открыло счет на 22-й минуте. Атака левым флангом привела к пасу Шапаренко на Ваната, который пробил Волынца.

На 26-й минуте арбитр после ВАР назначил пенальти в ворота "Полесья" за игру рукой Смолякова в своей штрафной. С точки забил Ярмоленко.

В концовке первого тайма антигероем стал Михайличенко, который за шесть минут заработал две желтые карточки и оставил команду в меньшинстве.

Во втором тайме "Динамо" уже устало после дальней дороги и потому им повезло, что "Полесье" играло вдесятером.

Под конец матча Гуцуляк размочил счет. После углового мяч от Дячука мяч отскочил к игроку "Полесья" и тот "расстрелял" ворота.

После победы "Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу.

"Динамо" — "Полесье" — 2:1

Голы: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пен.) - Гуцуляк, 86

"Динамо": Бущан — Тимчик (Караваев, 87), Дячук, Попов, Дубинчак — Буяльский, Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 65) — Ярмоленко (Михавко, 87), Ванат (Герреро, 65), Кабаев (Волошин, 65)

"Полесье": Волынец — Михайличенко, Виалле, Сарапий, Смоляков — Бабенко — Леднев (Крушинский, 61), Мельниченко (Кравейру, 61) — Гуцуляк, Эрнандес (Тейлор, 46), Назаренко (Мустафаев, 79)

Предупреждение: Попов — Михайличенко, Смоляков, Тейлор

Удаление: Михайличенко, 45.

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