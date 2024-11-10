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Динамо в матчі з пенальті та видаленням здолало Полісся

10 листопада 2024 20:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Перемога Динамо над Поліссям у 13-му турі Української прем’єр-ліги
Матч "Динамо" — "Полісся". Фото: "Динамо"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Українській прем’єр-лізі завершився 13-й тур. В останньому матчі "Динамо" зіграло з "Поліссям".

Матч завершився перемогою киян з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Кияни ще в четвер грали в Лізі Європи проти "Ференцвароша" (0:4), а потім у них була складна поїздка до Києва. Очевидно, що підготовки до матчу у господарів не було, як й фізичної готовності на другий тайм. Тому було необхідно все вирішити в перші 45 хвилин.

"Динамо" відкрило рахунок на 22-й хвилині. Атака лівим флангом привела до пасу Шапаренка на Ваната, який пробив Волинця.

На 26-й хвилині арбітр після ВАР призначив пенальті у ворота "Полісся" за гру рукою Смолякова у своєму штрафному майданчику.

У кінцівці першого тайму антигероєм став Михайліченко, який за шість хвилин заробив дві жовті картки та залишив команду в меншості.

У другому таймі "Динамо" було вже втомлене після дальньої дороги й тому їм пощастило, що "Полісся" грало вдесятьох.

Під кінець матчу Гуцуляк розмочив рахунок. Після кутового м’яч від Дячука відскочив до гравця "Полісся" і той "розстріляв" ворота.

Після перемоги "Динамо" продовжує очолювати турнірну таблицю.

"Динамо" — "Полісся" — 2:1

Голи: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пен.) —  Гуцуляк, 86

"Динамо": Бущан — Тимчик (Караваєв, 87), Дячук, Попов, Дубінчак — Буяльський, Бражко, Шапаренко (Рубчинський, 65) — Ярмоленко (Михавко, 87), Ванат (Герреро, 65), Кабаєв (Волошин, 65)

"Полісся": Волинець — Михайліченко, Вiалле, Сарапій, Смоляков — Бабенко — Лєднєв (Крушинський, 61), Мельниченко (Кравейру, 61) — Гуцуляк, Ернандес (Тейлор, 46), Назаренко (Мустафаєв, 79)

Попередження: Попов — Михайліченко, Смоляков, Тейлор

Вилучення: Михайліченко, 45.

Нагадаємо, поєдинок команди Артема Мілевського закінчився бійкою та зламаним носом.

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