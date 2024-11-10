Ковалець розкритикував Шапаренка та Бражка через гру за Динамо

Микола Шапаренко вітає Владислава Ваната. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер "Поділля" Сергій Ковалець не вірить у те, що київське "Динамо" зможе вийти у плей-офф Ліги Європи. Експерт вважає, що основними зусиллями столичної команди будуть зосереджені у боротьбі за титул чемпіона УПЛ.

Ковалець не бачить лідерів серед молодих гравців "Динамо", повідомляє Sport.ua.

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Команда Олександра Шовковського програла всі чотири матчі в Лізі Європи й не зуміла забити в них жодного голу. Сергій Ковалець вважає головними проблемами київського "Динамо" складну логістику та війну в Україні. Ще однією причиною відсутності результатів у Європі є проблема із лідерськими якостями гравців "Динамо".

Володимир Бражко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Ковалець критикує Шапаренка та Бражка

На думку експерта, у складі київської команди є футболіст, який може навести лад на поля за будь-якого розвитку подій. Це Ярмоленко, який зараз травмований і не може допомогти "Динамо".

А ось ті гравці, які претендують на зірковий статус, у складні моменти матчів починають сперечатися із суддями та нервувати. Ковалець навів приклади півзахисників команди Бражка та Шапаренка.

"Молоді футболісти "Динамо" ніби намагаються, однак одного лише старання мало. Потрібні досвід, майстерність та вміння зіграти через "не можу". Плюс дуже важливі командні дії. Хочу сказати, що всім тим, кому не байдужа доля "Динамо" та українського футболу, хотілося б, щоб було менше розмов та публікацій про того чи іншого молодого футболіста. віддаватися на футбольному полі", — підкреслив Ковалець.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров повернув до національної команди одного з лідерів київського "Динамо".

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