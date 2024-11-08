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Ребров викликав у збірну України одного з ветеранів

8 листопада 2024 17:14
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров довикликав у збірну України Буяльського
Сергій Ребров. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив термінову заміну у складі команди. Замість Віктора Циганкова, що відновлюється після травми, гратиме Віталій Буяльський. 

Про це пише пресслужба УАФ.

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Півзахисник "Динамо" замінить Віктора Циганкова у складі команди на два останні матчі групового турніру Ліги націй. Півзахисник "Жирони" не встиг відновитися після травми. 

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський. Фото: ФК Динамо

Раніше повідомлялось, що за збірну так само не зіграє й Андрій Ярмоленко. Своєю чергою, Тарас Степаненко потрапив лише до резервного списку. 

Збірна України проведе у листопаді два завершальні матчі у групі В1 Ліги націй. Вже 16 листопада українці зустрінуться в Батумі з Грузією, а 19 листопада зіграють проти Албанії на виїзді. 

Склад збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо" Київ), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся" Житомир), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос" Пірей, Греція), Владислав Ванат ("Динамо" Київ).

Нагадаємо, головний тренер "Челсі" похвалив гру Михайла Мудрика в останньому матчі, в якому українець відзначився голом. 

Кіліан Мбаппе заявив, що сильно розчарувався "Реалом", адже, за словами футболіста, тренер використовує його у невигідній позиції у грі. 

Італійський клуб готує пропозицію для українського голкіпера Андрія Луніна, він може змінити клуб найближчим часом. 

Сергій Ребров Динамо Віталій Буяльський Збірна України з футболу

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