Вацко критикує виклик Бондаря до збірної: в чому претензії до Реброва

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров викликав на матчі Ліги Націй з Грузією та Албанією 24 футболістів. До вибору одного з них були питання.

Український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу висловив претензії Реброву щодо виклику центрального захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря.

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Сумніви щодо виклику Бондаря у Вацко були викликані не через гру футболіста та його якості. Коментатор не розуміє, чому гравця кілька років викликають в команду та не дають зіграти.

"Ну за два роки, одну гру Бондар зіграв. Контрольну проти Польщі, все, четвертий центральний захисник в ієрархії. Є Забарний та Матвієнко — вони основні", — сказав Вацко.

Валерій Бондар. Фото: УАФ

Коментатор вважає, що з таким підходом можна дати Бондарю можливість відпочити з сім’єю від насиченого переїздами сезону та підготуватися до матчів за клуб. Натомість на місце четвертого центрального захисника можна було б взяти молодого футболіста на перспективу.

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