Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Вацко розніс Реброва за запрошення в збірну гравця Шахтаря arrow

Вацко розніс Реброва за запрошення в збірну гравця Шахтаря

6 листопада 2024 14:58
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Вацко критикує виклик Бондаря до збірної: в чому претензії до Реброва
Сергій Ребров. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров викликав на матчі Ліги Націй з Грузією та Албанією 24 футболістів. До вибору одного з них були питання.

Український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу висловив претензії Реброву щодо виклику центрального захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря.

Читайте також:

Чи потрібен Бондар збірній

Сумніви щодо виклику Бондаря у Вацко були викликані не через гру футболіста та його якості. Коментатор не розуміє, чому гравця кілька років викликають в команду та не дають зіграти.

"Ну за два роки, одну гру Бондар зіграв. Контрольну проти Польщі, все, четвертий центральний захисник в ієрархії. Є Забарний та Матвієнко — вони основні", — сказав Вацко.

Валерий Бондарь
Валерій Бондар. Фото: УАФ

Коментатор вважає, що з таким підходом можна дати Бондарю можливість відпочити з сім’єю від насиченого переїздами сезону та підготуватися до матчів за клуб. Натомість на місце четвертого центрального захисника можна було б взяти молодого футболіста на перспективу.

Нагадаємо, раніше про секрет та важливість свого відновлення розповіла олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх.

Футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може перейти в чемпіонат Італії.

Віктор Вацко Сергій Ребров Валерій Бондар футбол Збірна України з футболу

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:32 В Укргідрометцентрі назвали області, в яких завтра буде до -7 °C

17:26 Скандальні роботи — що будують біля інклюзивного пляжа в Одесі

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

17:23 Довідка про перебування в полоні — де її отримати

17:22 Курс долара після перемоги Трампа — до чого готуватися українцям

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

17:21 Навчальну місію ЄС для військових ЗСУ продовжено — які терміни

17:14 Погіршення погодних умов — чого очікувати у Львові завтра

Новина з фото

17:10 Вигідні авіаквитки — куди можна полетіти з Варшави в листопаді

16:58 Завершення війни Трампом за 90 днів — букмекери приймають ставки

Ексклюзив

16:56 Перемога Трампа на виборах в США — що це значить для львів'ян

17:32 В Укргідрометцентрі назвали області, в яких завтра буде до -7 °C

17:26 Скандальні роботи — що будують біля інклюзивного пляжа в Одесі

17:23 Довідка про перебування в полоні — де її отримати

17:22 Курс долара після перемоги Трампа — до чого готуватися українцям

17:21 Навчальну місію ЄС для військових ЗСУ продовжено — які терміни

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

17:14 Погіршення погодних умов — чого очікувати у Львові завтра

Новина з фото

17:10 Вигідні авіаквитки — куди можна полетіти з Варшави в листопаді

16:58 Завершення війни Трампом за 90 днів — букмекери приймають ставки

Ексклюзив

16:56 Перемога Трампа на виборах в США — що це значить для львів'ян

16:49 СБУ викрила керівника ТЦК і військового, які допомагали ухилянтам

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему, з якою стикаються жінки в ЗСУ

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявив, що вплине на збільшення бюджету допомоги від США

Text

12:06 Забезпечення військових — скільки закладено в бюджеті на МОУ

Text

09:33 Республіканці в Сенаті США та підрахунок голосів — Новини.LIVE

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

08:00 Вибори у США та збої в роботі телефонів — ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2024
Text

22:06 Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі