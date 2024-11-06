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Вацко разнес Реброва за приглашение в сборную игрока Шахтера

6 ноября 2024 14:58
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Вацко критикует вызов Бондаря в сборную: в чем претензии к Реброву
Сергей Ребров. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров вызвал на матчи Лиги Наций с Грузией и Албанией 24 футболиста. К выбору одного из них были вопросы.

Украинский комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала высказал претензии Реброву по поводу вызова центрального защитника "Шахтера" Валерия Бондаря.

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Сомнения по поводу вызова Бондаря у Вацко были вызваны не из-за игры футболиста и его качеств. Комментатор не понимает почему игрока несколько лет вызывают в команду и не дают сыграть.

"Ну за два года, одну игру Бондарь сыграл. Контрольную против Польши, все, четвертый центральный защитник в иерархии. Есть Забарный и Матвиенко — они основные", — сказал Вацко.

Валерий Бондарь
Валерий Бондарь. Фото: УАФ

Комментатор считает, что с таким подходом можно дать Бондарю отдохнуть с семьей от насыщенного переездами сезона и подготовиться к матчам за клуб. На место четвертого центрального защитника можно было бы взять молодого футболиста на перспективу.

Напомним, ранее о секрете и важности своего восстановления рассказала олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

Футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик может перейти в чемпионат Италии.

Виктор Вацко Сергей Ребров Валерий Бондарь футбол Сборная Украины по футболу

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