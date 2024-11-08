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Ребров вызвал в сборную Украины одного из ветеранов

8 ноября 2024 17:14
Станислав Костюк - Редактор
Ребров вызвал в сборную Украины Буяльского
Сергей Ребров. Фото: УАФ
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров произвел срочную замену в составе команды. Вместо Виктора Цыганкова, который восстанавливается после травмы, будет играть Виталий Буяльский.

Об этом пишет пресс-служба УАФ.

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Полузащитник "Динамо" заменит Виктора Цыганкова в составе команды на два последних матча группового турнира Лиги наций. Полузащитник "Жироны" не успел восстановиться после травмы.

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский. Фото: ФК Динамо

Ранее сообщалось, что за сборную также не сыграет и Андрей Ярмоленко. В свою очередь Тарас Степаненко попал только в резервный список.

Сборная Украины проведет в ноябре два завершающих матча в группе В1 Лиги наций. Уже 16 ноября украинцы встретятся в Батуми с Грузией, а 19 ноября сыграют против Албании на выезде.

Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер" Донецк), Александр Тимчик ("Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Виталий Буяльский (все — "Динамо" Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — "Полесье" Житомир), Иван Калюжный ("Александрия"), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие: Артем Довбык ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Напомним, главный тренер "Челси" похвалил игру Михаила Мудрика в последнем матче, в котором украинец отличился голом.

Килиан Мбаппе заявил, что сильно разочаровался "Реалом", ведь, по словам футболиста, тренер использует его в невыгодной позиции в игре.

Итальянский клуб готовит предложение для украинского голкипера Андрея Лунина, он может сменить клуб в ближайшее время.

Сергей Ребров Динамо Виталий Буяльский Сборная Украины по футболу

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