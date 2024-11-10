Ковалец раскритиковал Шапаренко и Бражко из-за игры за Динамо

Николай Шапаренко поздравляет Владислава Ваната. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец не верит в то, что киевское "Динамо" сможет выйти в плей-офф Лиги Европы. Эксперт считает, что основным усилия столичной команды будут сосредоточены в борьбе за титул чемпиона УПЛ.

Ковалец не видит лидеров среди молодых игроков "Динамо", сообщает Sport.ua.

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Команда Александра Шовковского проиграла все четыре матча в Лиге Европы и не сумела забить в них ни одного гола. Сергей Ковалец считает главными проблемами киевского "Динамо" сложную логистику и войну в Украине. Еще одной причиной отсутствия результатов в Европе является проблема с лидерскими качествами игроков "Динамо".

Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ковалец критикует Шапаренко и Бражко

По мнению эксперта, в составе киевской команды есть футболист, который может навести порядок на поля при любом развитии событий. Это Ярмоленко, который в настоящее время травмирован и не может помочь "Динамо".

А вот те игроки, которые претендуют на звездный статус, в сложные моменты матчей начинают спорить с судьями и нервничать. Ковалец привел в примеры полузащитников команды Бражко и Шапаренко.

"Молодые футболисты "Динамо" будто стараются, однако одного только старания мало. Нужны опыт, мастерство и умение сыграть через "не могу". Плюс очень важны командные действия. Хочу сказать, что всем тем, кому не безразлична судьба "Динамо" и украинского футбола, хотелось бы, чтобы было меньше разговоров и публикаций о том или ином молодом футболисте. Каждому из них нужно играть, нужно стараться и максимально отдаваться на футбольном поле", — подчеркнул Ковалец.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вернул в национальную команду одного из лидеров киевского "Динамо".

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин стал кандидатом на переход в известный европейский клуб.