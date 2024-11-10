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Динамо переманило к себе Усика перед матчем с Полесьем

10 ноября 2024 13:31
Станислав Костюк - Редактор
Усик поддержал Динамо перед матчем с Полесьем
Александр Усик на тренировке в "Полесье". Фото: instagram.com/usykaa/
Станислав Костюк - Редактор

В центральном поединке 12 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" примет в Киеве житомирское "Полесье". Столичный клуб провел психологическую атаку на соперника накануне матча. 

Украинский боксер Александр Усик "поддержал" киевское "Динамо", сообщил официальный аккаунт клуба в Instagram

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Киевские "Динамо" готовится к матчу с "Полесьем" в рамках матча 12 тура украинской Премьер-лиги. Победа в этом поединке поможет любому из соперников улучшить положение в турнирной таблице, где лидирует "Александрия". 

Александр Усик и Владимир Кличко
Александр Усик и Владимир Кличко. Фото: скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Усик "поддержал" "Динамо" 

Еще за сутки до проведения противостояния на странице киевской команды в социальной сети появилась серия шутливых "атак" на будущего соперника. Сначала пресс-служба "Динамо" опубликовала фотографию с тренировки Владимира Кличко и Александра Усика. На более высоком Кличко появился герб "Динамо", а действующий чемпион мира выступил с гербом "Полесья". "Готовы к бою", — гласит подпись к фотографии. 

Александр Усик
Александр Усик в футболке "Динамо". Фото: скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Важно напомнить, что недавно Кличко стал амбассадором киевского "Динамо". Усик традиционно поддерживает "Полесье" и периодически тренируется с футболистами житомирской команды. 

Позже "Динамо" опубликовало снимок Усика в футболке киевского клуба. "Без намеков", — так подписали в столичной команде эту фотографию. 

Матч "Динамо" — "Полесье" пройдет в воскресенье, 10 ноября, в 18:00. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вернул в национальную команду одного из лидеров "Динамо". 

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может получить предложение от самого популярного клуба Италии. 

бокс Динамо Полесье спорт УПЛ Александр Усик

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