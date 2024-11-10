Усик поддержал Динамо перед матчем с Полесьем

Александр Усик на тренировке в "Полесье". Фото: instagram.com/usykaa/

В центральном поединке 12 тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" примет в Киеве житомирское "Полесье". Столичный клуб провел психологическую атаку на соперника накануне матча.

Украинский боксер Александр Усик "поддержал" киевское "Динамо", сообщил официальный аккаунт клуба в Instagram.

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Александр Усик и Владимир Кличко. Фото: скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Усик "поддержал" "Динамо"

Еще за сутки до проведения противостояния на странице киевской команды в социальной сети появилась серия шутливых "атак" на будущего соперника. Сначала пресс-служба "Динамо" опубликовала фотографию с тренировки Владимира Кличко и Александра Усика. На более высоком Кличко появился герб "Динамо", а действующий чемпион мира выступил с гербом "Полесья". "Готовы к бою", — гласит подпись к фотографии.

Александр Усик в футболке "Динамо". Фото: скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Важно напомнить, что недавно Кличко стал амбассадором киевского "Динамо". Усик традиционно поддерживает "Полесье" и периодически тренируется с футболистами житомирской команды.

Позже "Динамо" опубликовало снимок Усика в футболке киевского клуба. "Без намеков", — так подписали в столичной команде эту фотографию.

Матч "Динамо" — "Полесье" пройдет в воскресенье, 10 ноября, в 18:00.

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