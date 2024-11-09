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Бывший тренер Динамо раскритиковал команду за игру в Лиге Европы

9 ноября 2024 14:35
Станислав Костюк - Редактор
Шацких назвал игроков, которые виноваты в поражении Динамо
Николай Шапаренко расстроен результатом матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Станислав Костюк - Редактор

Бывший форвард и помощник тренера в киевском "Динамо" Максим Шацких не стал защищать команду после поражения от венгерского "Ференцвароша" с крупным счетом в матче Лиги Европы.

Шацких перечислил главные ошибки "бело-синих" в еврокубковой игре, сообщает "Украинский футбол". 

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Максим Шацких уверен в том, что главный тренер "Динамо" Александр Шовковский составил план на матч с "Ференцварошем" и хотел добиться первой победы в Лиге Европы. Однако первая же ошибка, которую Шацких назвал "глупой", фактически лишила "Динамо" шансов на успех. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат попал в каркас ворот. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шацких раскритиковал футболистов 

Экс-форвард "бело-синих" заявил, что в еврокубках сложно рассчитывать на победу, если играешь в меньшинстве. Шацких не понимает, как защитники "Динамо" могут допускать такие ошибки, как в поединке с "Ференцварошем". Эксперт заявил, что в Европе всегда наказывают за подобные ошибки. Но это была не единственная проблема "Динамо" в матче. 

"К тому же где-то не повезло. Имели шанс динамовцы забивать еще при счете 0:0, но не повезло ни Кабаеву, ни Ванату. Оба в каркас попали", — заявил Шацких. 

Бывший форвард "бело-синих" заявил, что главный тренер Шовковский отвечает за командную игру, но футболисты несут ответственность за свои действия на поле. По мнению Шацких, ошибался не только Дубинчак, но и другие защитники "Динамо". 

"Штрафная площадка твоей команды — твой дом. Его надо защищать всеми силами. Не заметил я агрессию, в хорошем понимании этого слова, в действиях "динамовцев". Ну, а четвертый гол я вообще не понимаю", — добавил Шацких. 

Напомним, стала известна предполагаемая причина развода бывшего вратаря "Шахтера" Андрея Пятова с женой. 

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин стал кандидатом на переход в известный итальянский клуб. 

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Динамо Лига Европы Максим Шацких футбол спорт

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