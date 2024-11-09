Шацьких назвав гравців, які винні у поразці Динамо

Микола Шапаренко засмучений результатом матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній форвард та помічник тренера у київському "Динамо" Максим Шацьких не став захищати команду після поразки від угорського "Ференцвароша" з великим рахунком у матчі Ліги Європи.

Шацьких перерахував головні помилки "біло-синіх" у єврокубковій грі, повідомляє "Український футбол".

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Максим Шацьких упевнений у тому, що головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський склав план на матч з "Ференцварошем" і хотів здобути першу перемогу в Лізі Європи. Однак перша помилка, яку Шацьких назвав "дурною", фактично позбавила "Динамо" шансів на успіх.

Владислав Ванат влучив у каркас воріт. Фото: пресслужба "Динамо"

Шацьких розкритикував футболістів

Ексфорвард "біло-синіх" заявив, що у єврокубках складно розраховувати на перемогу, якщо граєш у меншості. Шацьких не розуміє, як захисники "Динамо" можуть припускатися таких помилок, як у поєдинку з "Ференцварошем". Експерт заявив, що в Європі завжди карають за такі помилки. Але це була не єдина проблема "Динамо" у матчі.

"До того ж десь не пощастило. Мали шанс динамівці забивати ще за рахунку 0:0, але не пощастило ні Кабаєву, ні Ванату. Обидва до каркасу потрапили", — заявив Шацьких.

Колишній форвард "біло-синіх" заявив, що головний тренер Шовковський відповідає за командну гру, але футболісти відповідають за свої дії на полі. На думку Шацьких, помилявся не лише Дубінчак, а й інші захисники "Динамо".

"Штрафний майданчик твоєї команди — твій дім. Його треба захищати всіма силами. Не помітив я агресію, у хорошому розумінні цього слова, у діях "динамівців". Ну, а четвертий гол я взагалі не розумію", — додав Шацьких.

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