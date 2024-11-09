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Екстренер Динамо розкритикував команду за гру у Лізі Європи

9 листопада 2024 14:35
Станіслав Костюк - Редактор
Шацьких назвав гравців, які винні у поразці Динамо
Микола Шапаренко засмучений результатом матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній форвард та помічник тренера у київському "Динамо" Максим Шацьких не став захищати команду після поразки від угорського "Ференцвароша" з великим рахунком у матчі Ліги Європи.

Шацьких перерахував головні помилки "біло-синіх" у єврокубковій грі, повідомляє "Український футбол".

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Максим Шацьких упевнений у тому, що головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський склав план на матч з "Ференцварошем" і хотів здобути першу перемогу в Лізі Європи. Однак перша помилка, яку Шацьких назвав "дурною", фактично позбавила "Динамо" шансів на успіх.

Владислав Ванат
Владислав Ванат влучив у каркас воріт. Фото: пресслужба "Динамо"

Шацьких розкритикував футболістів

Ексфорвард "біло-синіх" заявив, що у єврокубках складно розраховувати на перемогу, якщо граєш у меншості. Шацьких не розуміє, як захисники "Динамо" можуть припускатися таких помилок, як у поєдинку з "Ференцварошем". Експерт заявив, що в Європі завжди карають за такі помилки. Але це була не єдина проблема "Динамо" у матчі.

"До того ж десь не пощастило. Мали шанс динамівці забивати ще за рахунку 0:0, але не пощастило ні Кабаєву, ні Ванату. Обидва до каркасу потрапили", — заявив Шацьких.

Колишній форвард "біло-синіх" заявив, що головний тренер Шовковський відповідає за командну гру, але футболісти відповідають за свої дії на полі. На думку Шацьких, помилявся не лише Дубінчак, а й інші захисники "Динамо".

"Штрафний майданчик твоєї команди — твій дім. Його треба захищати всіма силами. Не помітив я агресію, у хорошому розумінні цього слова, у діях "динамівців". Ну, а четвертий гол я взагалі не розумію", — додав Шацьких.

Нагадаємо, стала відома передбачувана причина розлучення колишнього воротаря "Шахтаря" Андрія Пятова із дружиною.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін став кандидатом на перехід до відомого італійського клубу.

Француз Кіліан Мбаппе не хоче грати на позиції форварда у мадридському "Реалі".

Динамо Ліга Європи Максим Шацьких футбол спорт

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15:26 Миколаїв готує пункти обігріву та підтримки перед морозами

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

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