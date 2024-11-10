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Динамо переманило до себе Усика перед матчем з Поліссям

10 листопада 2024 13:31
Станіслав Костюк - Редактор
Усик підтримав Динамо перед матчем із Поліссям
Олександр Усик на тренуванні у "Поліссі". Фото: instagram.com/usykaa/
Станіслав Костюк - Редактор

У центральному поєдинку 12-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" прийме у Києві житомирське "Полісся". Столичний клуб провів психологічну атаку на суперника напередодні матчу.

Український боксер Олександр Усик "підтримав" київське "Динамо", повідомив офіційний аккаунт клубу в Instagram.

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Київські "Динамо" готується до матчу з "Поліссям" у рамках матчу 12-го туру української Прем'єр-ліги. Перемога у цьому поєдинку допоможе будь-якому із суперників покращити становище у турнірній таблиці, де лідирує "Олександрія".

Олександр Усик та Володимир Кличко
Олександр Усик та Володимир Кличко. Фото: скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Усик "підтримав" "Динамо"

Ще за добу до проведення протистояння на сторінці київської команди у соціальній мережі з'явилася серія жартівливих "атак" на майбутнього суперника. Спочатку пресслужба "Динамо" опублікувала фотографію з тренування Володимира Кличка та Олександра Усика. На вищому Кличко з'явився герб "Динамо", а чинний чемпіон світу виступив із гербом "Полісся". "Готові до бою", — так підписана ця фотографія.

Олександр Усик
Олександр Усик у футболці "Динамо". Фото: скриншот instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Нещодавно Кличко став амбасадором київського "Динамо". Усик традиційно підтримує "Полісся" і періодично тренується з футболістами житомирської команди.

Пізніше "Динамо" опублікувало знімок Усика у футболці київського клубу. "Без натяків", — так підписали у столичній команді цю фотографію.

Матч "Динамо" — "Полісся" відбудеться в неділю, 10 листопада, о 18:00.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров повернув до національної команди одного з лідерів "Динамо".

Голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін може отримати пропозицію від найпопулярнішого клубу Італії.

бокс Динамо Полісся спорт УПЛ Олександр Усик

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