Усик підтримав Динамо перед матчем із Поліссям

Динамо переманило до себе Усика перед матчем з Поліссям
У центральному поєдинку 12-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" прийме у Києві житомирське "Полісся". Столичний клуб провів психологічну атаку на суперника напередодні матчу.
Український боксер Олександр Усик "підтримав" київське "Динамо", повідомив офіційний аккаунт клубу в Instagram.
Київські "Динамо" готується до матчу з "Поліссям" у рамках матчу 12-го туру української Прем'єр-ліги. Перемога у цьому поєдинку допоможе будь-якому із суперників покращити становище у турнірній таблиці, де лідирує "Олександрія".
Усик "підтримав" "Динамо"
Ще за добу до проведення протистояння на сторінці київської команди у соціальній мережі з'явилася серія жартівливих "атак" на майбутнього суперника. Спочатку пресслужба "Динамо" опублікувала фотографію з тренування Володимира Кличка та Олександра Усика. На вищому Кличко з'явився герб "Динамо", а чинний чемпіон світу виступив із гербом "Полісся". "Готові до бою", — так підписана ця фотографія.
Нещодавно Кличко став амбасадором київського "Динамо". Усик традиційно підтримує "Полісся" і періодично тренується з футболістами житомирської команди.
Пізніше "Динамо" опублікувало знімок Усика у футболці київського клубу. "Без натяків", — так підписали у столичній команді цю фотографію.
Матч "Динамо" — "Полісся" відбудеться в неділю, 10 листопада, о 18:00.
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