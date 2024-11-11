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Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

11 листопада 2024 08:13
Сергій Романчук - Редактор
Шовковського у Динамо може замінити відомий іноземний тренер
Олександр Шовковський перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу
Сергій Романчук - Редактор

Київське "Динамо" здобуло важливу перемогу над "Поліссям" і повернулося на перше місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Однак у клубі можуть відбутися серйозні зміни.

Олександр Шовковський може достроково залишити свою посаду, повідомляє Marca.

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"Динамо" випереджає "Олександрію" у турнірній таблиці УПЛ лише завдяки додатковим показникам. Київська команда веде боротьбу за чемпіонський титул, а от на міжнародній арені справи у "біло-синіх" набагато гірші.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський під час матчу Ліги Європи. Фото: пресслужба "Динамо"

У чотирьох матчах Ліги Європи "Динамо" не набрало жодного балу, футболісти столичної команди не забили жодного голу. Шанси на вихід у плей-офф у команди Шовковського ще зберігаються, але не виключено, що тренерський штаб "біло-синіх" зробить ставку на чемпіонат України.

Хто може замінити Шовковського

Цьогорічний тренер "Динамо" очолив команду після дострокової відставки Мірчі Луческу рік тому. Згідно з версією іспанських журналістів, якщо Олександр Шовковський не зможе привести київську команду до чемпіонського титулу, його контракт із клубом не буде продовжено.

Унаї Мельгоса
Унаї Мельгоса керує тренуванням. Фото: УАФ

Головним претендентом на посаду наставника "Динамо" є іспанський фахівець Унаї Мельгоса, який працює тренером у молодіжній збірній України. Нещодавно він вивів команду на Євро-2025. В УАФ та в "Динамо" цю інформацію не коментують.

Нагадаємо, декілька футболістів ФК "Інгулець" були переведені на мінімальну зарплату.

Матч команди Артема Мілевського завершився бійкою та серйозною травмою одного з її учасників.

тренер футбол Унаї Мельгоса спорт Олександр Шовковський

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