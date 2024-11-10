Конфлікт в Інгульці: футболістам виплатили мінімальні зарплати

Поворознюк перевів п’ятьох гравців Інгульця на мінімалку
В "Інгульці" з Петрового погіршилася ситуація для футболістів, яких головний тренер Василь Кобін перевів у молодіжну команду. За гравців також взявся президент клуба Олександр Поворознюк.
За інформацією Телеграм-каналу "ТаТоТаке", футболістам за жовтень виплатили мінімальну зарплату.
Скільки заплатили футболістам "Інгульця"
Раніше "Інгулець" перевів у дубль Олександра Козака, Сергія Петька, Юрія Козиренка, Артема Сітала, Максима Мельничука та Ярослава Богунова. Останній потім покинув команду.
За інформацією джерела, за останній місяць команді виплатили половину зарплати, а гравцям, яких Кобін перевів в U-19 — заплатили по сім тисяч гривень.
Джерело зазначило, що клуб нічого не порушив, оскільки у гравців підписані офіційні контракти на цю суму, а решту вони отримують як бонуси.
Зазначимо, що наприкінці минулого сезону, коли команда була ще в Першій лізі, Поворознюк запропонував ключовим гравцям продовжити контракти на умовах, які в них були.
Футболісти у відповідь попросили покращити умови для УПЛ. З того моменту домовитись не вдалося.
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