Оболонь та ще три клуби УПЛ висунуть Монзуль претензії через суддівство

Розминка ФК "Оболонь" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

В елітному дивізіоні українського футболу назрів серйозний скандал. Одразу кілька клубів розкритикували роботу суддів під час матчів УПЛ.

Керівництво столичної "Оболоні" приєдналося до хвилі обурення та висунуло претензії арбітрам, повідомляє "УПЛ ТБ".

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Генеральний директор "Оболоні" Олександр Різниченко пояснив, чому у столичному клубі незадоволені суддівством у матчах чемпіонату України з футболу. У поєдинку з "Ворсклою" рефері скасував гол "пивоварів" і навіть не став переглядати епізод за допомогою системи VAR. Різниченко не розуміє, чому УПЛ платить великі гроші, якщо не користується цією системою.

Головний тренер "Оболоні" Сергій Шищенко. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Дедалі більше клубів критикують суддівство

Олександр Різниченко нагадав про те, що у поєдинку з "Олександрією" столична команда розраховувала на пенальті, але суддя його не призначив. "Оболонь" склала скарги на дії рефері в декількох матчах і збирається звернутися до Комітету арбітрів та Катерини Монзуль.

Також Різниченко додав, що не лише "Оболонь" має претензії до дій арбітрів. Роботою суддів незадоволені "Полісся", "Верес" та "Інгулець", який має претензії з мотивів поєдинку з "Лівим берегом".

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