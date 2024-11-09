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Скандал в УПЛ — клубы требуют расследовать работы судей

9 ноября 2024 13:44
Станислав Костюк - Редактор
Оболонь и еще три клуба УПЛ предъявят Монзуль претензии из-за судейства
Разминка ФК "Оболонь" перед матчем. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/
Станислав Костюк - Редактор

В элитном дивизионе украинского футбола назрел серьезный скандал. Сразу несколько клубов раскритиковали работу судей во время матчей УПЛ.

Руководство столичной "Оболони" присоединилось к волне возмущения и выдвинуло претензии арбитрам, сообщает "УПЛ ТБ". 

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Генеральный директор "Оболони" Александр Ризниченко объяснил, почему в столичном клубе недовольны судейством в матчах чемпионата Украины по футболу. В поединке с "Ворсклой" рефери отменил гол "пивоваров" и даже не стал пересматривать эпизод с помощью системы VAR. Ризниченко не понимает, почему УПЛ платит большие деньги, если не пользуется этой системой.

Сергей Шищенко
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Все больше клубов критикуют судейство 

Александр Ризниченко напомнил о том, что в поединке с "Александрией" столичная команда рассчитывала на пенальти, но судья его не назначил. "Оболонь" составила жалобы на действия рефери в нескольких матчах и собирается обратиться в Комитет арбитров и к Екатерине Монзуль. 

Также Ризниченко добавил, что не только у "Оболони" есть претензии к действиям арбитров. Работой судей недовольны "Полесье", "Верес" и "Ингулец", который имеет претензии по мотивам поединка с "Левым берегом". 

Напомним, итальянский "Ювентус" планирует трансфер одного из лидеров сборной Украины. 

У мадридского "Реала" возникли серьезные проблемы с новичком команды Килианом Мбаппе.

ФК Оболонь Полесье скандал футбол спорт УПЛ

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