Сборная Украины потеряла Лунина перед матчами Лиги наций

Андрей Лунин в матче с "Осасуной". Фото: УАФ

Сборная Украины продолжает нести потери перед ноябрьскими матчами Лиги Наций. После Виктора Цыганкова команда осталась без Андрея Лунина.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

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Андрей Лунин в матче с "Осасуной". Фото: instagram.com/lunin_andrey

Что случилось с Луниным

По информации УАФ, Лунин не приедет в сборную по семейным обстоятельствам. При этом не уточнили детали такого решения.

Вместо Лунина вызвали вратаря донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка.

После матча "Реала" с "Осасуной" (4:0), где Лунин отдал голевую передачу, вратарь в соцсетях обратился к своей жене Анастасии.

Андрей выразил сожаление по тому поводу, что Анастасия не смогла присутствовать на матче, но отметил, что здоровье важнее.

"Хороший результат. Рад ассисту, и это для тебя, моя любовь. Странно не видеть тебя на стадионе, но здоровье — это главное и самое важное! Я с тобой", — написал Лунин.

Сборная Украины в Лиге Наций сыграет 16 ноября с Грузией и 19 ноября с Албанией.

Напомним, Лунин станет голкипером итальянского футбольного клуба.

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