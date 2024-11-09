Сборная Украины потеряла Лунина перед матчами Лиги наций

Лунин отказался ехать в сборную Украины
Сборная Украины продолжает нести потери перед ноябрьскими матчами Лиги Наций. После Виктора Цыганкова команда осталась без Андрея Лунина.
Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.
Что случилось с Луниным
По информации УАФ, Лунин не приедет в сборную по семейным обстоятельствам. При этом не уточнили детали такого решения.
Вместо Лунина вызвали вратаря донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка.
После матча "Реала" с "Осасуной" (4:0), где Лунин отдал голевую передачу, вратарь в соцсетях обратился к своей жене Анастасии.
Андрей выразил сожаление по тому поводу, что Анастасия не смогла присутствовать на матче, но отметил, что здоровье важнее.
"Хороший результат. Рад ассисту, и это для тебя, моя любовь. Странно не видеть тебя на стадионе, но здоровье — это главное и самое важное! Я с тобой", — написал Лунин.
Сборная Украины в Лиге Наций сыграет 16 ноября с Грузией и 19 ноября с Албанией.
Напомним, Лунин станет голкипером итальянского футбольного клуба.
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