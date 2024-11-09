Збірна України втратила Луніна перед матчами Ліги націй

Андрій Лунін у матчі з "Осасуною". Фото: УАФ

Збірна України продовжує зазнавати втрат перед листопадовими матчами Ліги Націй. Після Віктора Циганкова команда залишилася без Андрія Луніна.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

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Андрій Лунін у матчі з "Осасуною". Фото: instagram.com/lunin_andrey

Що трапилося з Луніним

За інформацією УАФ, Лунін не приїде до збірної за сімейними обставинами. При цьому не уточнили деталей такого рішення.

Замість Луніна викликали воротаря донецького "Шахтаря" Дмитра Різника.

Після матчу "Реала" з "Осасуною" (4:0), де Лунін віддав гольову передачу, воротар у соцмережах звернувся до своєї дружини Анастасії.

Андрій висловив жаль з того приводу, що Анастасія не змогла бути присутньою на матчі, але зазначив, що здоров'я важливіше.

"Гарний результат. Радий асистові, і це для тебе, моє кохання. Дивно не бачити тебе на стадіоні, але здоров'я — це головне і найважливіше! Я з тобою", — написав Лунін.

Збірна України у Лізі Націй зіграє 16 листопада з Грузією та 19 листопада з Албанією.

Нагадаємо, Лунін стане голкіпером італійського футбольного клубу.

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