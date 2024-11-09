Лунін зробив результативний пас на Вінісіуса в матчі за Реал

Андрій Лунін відбиває м'яч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридський "Реал" розгромив удома "Осасуну" у матчі іспанської Ла-Ліги. Голкіпер "бланкос" Андрій Лунін зберіг свої ворота "сухими".

Український голкіпер записав на свій рахунок результативну передачу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Поєдинок 12 туру чемпіонату Іспанії з футболу став тріумфальним для "Реала". Мадридська команда забила "Осасуні" чотири голи, три з них опинилися на рахунку Вінісіуса Жуніора.

Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Як зіграв Лунін

Український воротар знову вийшов на поле у стартовому складі, оскільки Тібо Куртуа продовжує відновлюватися від наслідків травми. Андрій Лунін провів ще один матч, у якому не пропустив жодного гола у свої ворота.

Беллінгем та Вінісіус святкують гол. Фото: instagram.com/realmadrid/

При цьому у поєдинку з "Осасуною" Лунін зробив результативну передачу. Він далеко вибив м'яч від своїх воріт, внаслідок чого Вінісіус забив один зі своїх голів.

"Реал" зумів закріпитися на другому місці в турнірній таблиці після цієї перемоги, а Вінісіус обійшов Рафінью з "Барселони" у списку найкращих бомбардирів Ла-Ліги.

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