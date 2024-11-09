Лунин сделал результативный пас на Винисиуса в матче за Реал

Андрей Лунин отбивает мяч. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" разгромил дома "Осасуну" в матче испанской Ла Лиги. Голкипер "бланкос" Андрей Лунин сохранил свои ворота "сухими".

Украинский голкипер записал на свой счет результативную передачу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Поединок 12 тура чемпионата Испании по футболу стал триумфальным для "Реала". Мадридская команда забила "Осасуне" четыре гола, три из них оказались на счету Винисиуса Жуниора.

Андрей Лунин перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Как сыграл Лунин

Украинский вратарь снова вышел на поле в основном составе, поскольку Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от последствий травмы. Андрей Лунин провел еще один матч, в котором не пропустил ни одного гола в свои ворота.

Беллингем и Винисиус празднуют гол. Фото: instagram.com/realmadrid/

При этом в поединке с "Осасуной" Лунин сделал результативную передачу. Он далеко выбил мяч от своих ворот, в результате чего Винисиус забил один из своих голов.

"Реал" сумел закрепиться на втором месте в турнирной таблице после этой победы, а Винисиус обошел Рафинью из "Барселоны" в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

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