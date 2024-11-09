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Реал разгромил Осасуну — Лунин отдал голевую передачу

9 ноября 2024 16:58
Станислав Костюк - Редактор
Лунин сделал результативный пас на Винисиуса в матче за Реал
Андрей Лунин отбивает мяч. Фото: instagram.com/realmadrid/
Станислав Костюк - Редактор

Мадридский "Реал" разгромил дома "Осасуну" в матче испанской Ла Лиги. Голкипер "бланкос" Андрей Лунин сохранил свои ворота "сухими". 

Украинский голкипер записал на свой счет результативную передачу, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Поединок 12 тура чемпионата Испании по футболу стал триумфальным для "Реала". Мадридская команда забила "Осасуне" четыре гола, три из них оказались на счету Винисиуса Жуниора. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Как сыграл Лунин 

Украинский вратарь снова вышел на поле в основном составе, поскольку Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от последствий травмы. Андрей Лунин провел еще один матч, в котором не пропустил ни одного гола в свои ворота. 

Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор
Беллингем и Винисиус празднуют гол. Фото: instagram.com/realmadrid/

При этом в поединке с "Осасуной" Лунин сделал результативную передачу. Он далеко выбил мяч от своих ворот, в результате чего Винисиус забил один из своих голов. 

"Реал" сумел закрепиться на втором месте в турнирной таблице после этой победы, а Винисиус обошел Рафинью из "Барселоны" в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал ошибки Александра Шовковского в матче "Динамо" с "Ференцварошем". 

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спорт Реал Мадрид футбол Андрей Лунин Испанская Ла Лига

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