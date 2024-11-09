Лунин сделал результативный пас на Винисиуса в матче за Реал

Реал разгромил Осасуну — Лунин отдал голевую передачу
Мадридский "Реал" разгромил дома "Осасуну" в матче испанской Ла Лиги. Голкипер "бланкос" Андрей Лунин сохранил свои ворота "сухими".
Украинский голкипер записал на свой счет результативную передачу, сообщает портал Новини.LIVE.
Поединок 12 тура чемпионата Испании по футболу стал триумфальным для "Реала". Мадридская команда забила "Осасуне" четыре гола, три из них оказались на счету Винисиуса Жуниора.
Как сыграл Лунин
Украинский вратарь снова вышел на поле в основном составе, поскольку Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от последствий травмы. Андрей Лунин провел еще один матч, в котором не пропустил ни одного гола в свои ворота.
При этом в поединке с "Осасуной" Лунин сделал результативную передачу. Он далеко выбил мяч от своих ворот, в результате чего Винисиус забил один из своих голов.
"Реал" сумел закрепиться на втором месте в турнирной таблице после этой победы, а Винисиус обошел Рафинью из "Барселоны" в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.
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