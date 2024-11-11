Дружина Андрія Луніна: як виглядає кохання українського голкіпера

Що відомо про дружину Луніна — як виглядає дама серця воротаря
Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін не приїде на матчі збірної до Ліги Націй за сімейними обставинами. Гравець у соцмережах натякнув на проблеми зі здоров'ям у дружини Анастасії.
Дівчина не просто є дружиною Луніна, а й допомагає йому в роботі із соцмережами, повідомив портал Новини.LIVE.
Анастасія Луніна активно веде соцмережі чоловіка, але не забуває і про свої. У Instagram у дівчини 181 тисяча фоловерів.
Дружина Луніна могла захворіти
У крайньому матчі перед міжнародним вікном для збірних у чемпіонаті Іспанії "Реал" зіграв проти "Осасуни". Команда з Мадрида перемогла з рахунком 4:0, а одну із гольових передач зробив Лунін.
Після гри Андрій присвятив свій асист Анастасії, яка не змогла бути присутньою на матчі. Футболіст написав, що здоров'я важливіше.
Цього сезону Лунін провів за "Реал" п'ять матчів, де пропустив вісім м'ячів і провів дві "сухі" гри. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 25 млн євро.
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