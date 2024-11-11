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Що відомо про дружину Луніна — як виглядає дама серця воротаря

11 листопада 2024 07:33
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дружина Андрія Луніна: як виглядає кохання українського голкіпера
Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін не приїде на матчі збірної до Ліги Націй за сімейними обставинами. Гравець у соцмережах натякнув на проблеми зі здоров'ям у дружини Анастасії.

Дівчина не просто є дружиною Луніна, а й допомагає йому в роботі із соцмережами, повідомив портал Новини.LIVE.

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Анастасія Луніна
Андрій та Анастасія Луніни. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Дружина Луніна могла захворіти

У крайньому матчі перед міжнародним вікном для збірних у чемпіонаті Іспанії "Реал" зіграв проти "Осасуни". Команда з Мадрида перемогла з рахунком 4:0, а одну із гольових передач зробив Лунін.

Після гри Андрій присвятив свій асист Анастасії, яка не змогла бути присутньою на матчі. Футболіст написав, що здоров'я важливіше.

Анастасія Луніна
Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica/

Цього сезону Лунін провів за "Реал" п'ять матчів, де пропустив вісім м'ячів і провів дві "сухі" гри. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 25 млн євро.

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українські легіонери (футбол) Реал Мадрид футбол Збірна України з футболу Андрій Лунін дружини футболістів

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